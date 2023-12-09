09 Aralık 2023, Cumartesi
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Reuters İsrail'in gazeteci katliamını kabul etti
Batılı haber ajansları İsrail'in katliamlarını örtbas etme konusunda adeta birbiriyle yarışıyor. Onlardan biri olan İngiliz haber ajansı Reuters, ilk kez İsrail'in gazeteci öldürdüğünü kabul etti. Yapılan açıklamada "17 Ekim'de öldürülen gazetecinin katili İsrail" denildi. A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları aktardı.