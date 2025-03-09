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Renklerin ve kültürlerin buluştuğu ülke: Malezya

Renklerin ve kültürlerin buluştuğu ülke: Malezya

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.03.2025 17:32
Malezya, Asya'nın en hızlı gelişen ülkelerinden biri. Ancak Malezya için yalnızca ekonomik büyümeden bahsetmek olmaz. Çok etnikli ve çok dinli kültürel yapısı ve doğal güzellikleriyle dünyanın dört bir yanından milyonlarca turisti kendisine çekiyor. Dünya Atlası'nın bu bölümünde Güneydoğu Asya'nın incisi Malezya'ya daha yakından bakacağız.
Renklerin ve kültürlerin buluştuğu ülke: Malezya
Renklerin ve kültürlerin buluştuğu ülke: Malezya
Renklerin ve kültürlerin buluştuğu ülke: Malezya
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