Putin'in nükleer silah tehdidine Batı’dan tepki

Batı Ukrayna'ya silah yığmaya devam ederken Rusya lideri Putin'den kritik bir açıklama geldi. Putin uzun menzilli füzelerin Rusya'nın derinliklerinde kullanılması halinde nükleer silahla karşılık verilebileceğinin sinyalini verdi. Batı ise hem tepkili hem de endişeli. Ayrıntılar A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.

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