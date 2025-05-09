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Putin-Lula buluşmasından ABD’ye sert tepki: ’Trump’ın tarifeleri küresel ticareti vuruyor!’

Putin-Lula buluşmasından ABD'ye sert tepki: 'Trump'ın tarifeleri küresel ticareti vuruyor!'

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.05.2025 23:16
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Kremlin'de kritik bir görüşmeye imza attı. Görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticaret politikaları sert şekilde eleştirilirken, Lula, "Bu politikalar serbest ticareti baltalıyor" dedi. Putin ise Rusya-Brezilya iş birliğinin stratejik önemine vurgu yaparak, enerji, gübre ve gıda sektörlerinde yeni ortaklıkların yolunu açtı. İşte görüşmenin dikkat çeken detayları...
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Putin-Lula buluşmasından ABD’ye sert tepki: ’Trump’ın tarifeleri küresel ticareti vuruyor!’
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