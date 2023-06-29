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Prenses Diana'nın kazağı açık artırmaya çıkıyor! Başlangıç fiyatı dudak uçuklattı...

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Giriş: 29.06.2023 17:19
Güncelleme:29.06.2023 17:24
İngiliz Kraliyet ailesinin gelini Prenses Diana genç yaşta hayatını kaybetmişti. Tüm dünyanın tanıdığı moda ikonu Prenses'in seneler önce giydiği kazak açık artırma ile satışa çıkıyor. Kazak 80 bin dolardan alıcılarının satışına çıkacak.
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