Prenses Diana'nın kazağı açık artırmaya çıkıyor! Başlangıç fiyatı dudak uçuklattı...

İngiliz Kraliyet ailesinin gelini Prenses Diana genç yaşta hayatını kaybetmişti. Tüm dünyanın tanıdığı moda ikonu Prenses'in seneler önce giydiği kazak açık artırma ile satışa çıkıyor. Kazak 80 bin dolardan alıcılarının satışına çıkacak.

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