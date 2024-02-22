Prens William mı, Prens Harry mi? İngilizler hangi prensin kral olmasını istiyor?

İngiltere'de Kral Charles'ın hastalığı sonrası gözler prenslerde. Prens William veliaht konumda. Ancak bağları koparan Prens Harry'nin kraliyetle buzları eriteceği konuşuluyor. Peki İngilizler tahtta kimi görmek istiyor? A Haber muhabiri Alpaslan Düven o soruyu Londralılara yöneltti. Bakın hangi cevapları aldı...

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