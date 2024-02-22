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Prens William mı, Prens Harry mi? İngilizler hangi prensin kral olmasını istiyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.02.2024 09:56
İngiltere'de Kral Charles'ın hastalığı sonrası gözler prenslerde. Prens William veliaht konumda. Ancak bağları koparan Prens Harry'nin  kraliyetle buzları eriteceği konuşuluyor. Peki İngilizler tahtta kimi görmek istiyor? A Haber muhabiri Alpaslan Düven o soruyu Londralılara yöneltti. Bakın hangi cevapları aldı...
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