06 Ocak 2023, Cuma
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Prens Harry'den çok tartışılacak itiraf!
İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılan ve ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry'nin kitabındaki detaylar dünya gündemine bomba gibi düştü. Abisi Prens William'dan dayak yediğini söyleyen Prenses Diana'nın küçük oğlu, Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti. Harry, "İngiltere'ye tüm uzuvlarımla geri dönmek istiyordum. 25 kişiyi öldürdüm ve bundan utanç duymuyorum" ifadeerini kullandı.