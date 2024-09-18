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Polonya'da fırtınanın vurduğu alan SİHA ile izleniyor!

Polonya'da fırtınanın vurduğu alan SİHA ile izleniyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 22:37
Polonya'da ordu, Boris fırtınasının etkili olduğu bölgelerde durumu gözetlemek için Bayraktar SİHA'ları kullandığını açıkladı. Polonya Başbakanı Donald Tusk selden yararlanmaya kalkan fırsatçılar nedeniyle bazı mallara fiyat sınırlaması getirebileceklerini bildirirken, ülkede sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e, Avrupa genelinde ise 24'e yükseldi.
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Polonya’da fırtınanın vurduğu alan SİHA ile izleniyor!
Polonya'da fırtınanın vurduğu alan SİHA ile izleniyor!
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