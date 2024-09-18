Polonya’da fırtınanın vurduğu alan SİHA ile izleniyor!

Polonya'da ordu, Boris fırtınasının etkili olduğu bölgelerde durumu gözetlemek için Bayraktar SİHA'ları kullandığını açıkladı. Polonya Başbakanı Donald Tusk selden yararlanmaya kalkan fırsatçılar nedeniyle bazı mallara fiyat sınırlaması getirebileceklerini bildirirken, ülkede sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e, Avrupa genelinde ise 24'e yükseldi.

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