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Polonya’da ajanlık krizi! Gizli bilgiler Rusya’ya mı sızdırıldı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.03.2024 23:31
Polonya'da Rusya krizi yaşanıyor. Polonya ordusunun en üst düzey askerlerinden biri olan Avrupa Kuvvetler Komutanı Gromadzinski, ajanlık suçlamasıyla görevden alındı. Komutanın Rusya'ya gizli bilgiler verdiği iddia ediliyor.
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