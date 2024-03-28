Polonya’da ajanlık krizi! Gizli bilgiler Rusya’ya mı sızdırıldı?

Polonya'da Rusya krizi yaşanıyor. Polonya ordusunun en üst düzey askerlerinden biri olan Avrupa Kuvvetler Komutanı Gromadzinski, ajanlık suçlamasıyla görevden alındı. Komutanın Rusya'ya gizli bilgiler verdiği iddia ediliyor.

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