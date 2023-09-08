Pimi çekilmiş el bombasını atmayı unuttular! El bombası ile kaçtıkları araca bindiler

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da ilginç bir olay yaşandı. Silahlı kişiler bir eve saldırı düzenledikten sonra pimini çektikleri el bombasını atmayı unuttu. Bomba ile kaçtıkları araca bindi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir süre sonra patlama yaşandığı görüldü. Ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı.

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