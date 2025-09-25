Pilotlar iniş takımlarını açmayı unuttu! Faciaya yol açabilecek unutkanlık

American Airlines'e ait Airbus A319 tipi yolcu uçağı, Arizona'da yaşanan ilginç bir olayla gündeme geldi. İnişe hazırlanan uçağın pilotları, iniş takımını açmayı unuttu. Yaklaşma aşamasında sistem uyarısı sayesinde durum fark edildi. Pilotlar prosedür gereği pas geçme manevrası yaparak inişi iptal etti. Kısa süre sonra ikinci denemede güvenli bir şekilde piste iniş gerçekleştirildi.

