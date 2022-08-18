18 Ağustos 2022, Perşembe
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Partilerin aranan ismi! Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in görüntüleri dünyayı salladı
Finlandiya'nın 36 yaşındaki Başbakanı Sanna Marin'in katıldığı bir partiye ait görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.