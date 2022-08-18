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Partilerin aranan ismi! Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in görüntüleri dünyayı salladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.08.2022 11:22
Finlandiya'nın 36 yaşındaki Başbakanı Sanna Marin'in katıldığı bir partiye ait görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Partilerin aranan ismi! Görüntüler dünyayı salladı
Partilerin aranan ismi! Görüntüler dünyayı salladı
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