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Paris’te 25 derece sıcaklıkta dolu yağdı

Paris’te 25 derece sıcaklıkta dolu yağdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.05.2025 00:43
Fransa’nın başkenti Paris’te dolu paniği yaşandı. Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü başkentte aniden ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Güzel havanın tadını Paris sokaklarında çıkaranlar dolu yağışıyla birlikte kapalı alanlara sığındı. Kısa süren yağış, caddeleri sular altında bırakırken, araçlar yolda beklemek zorunda kaldı.
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Paris’te 25 derece sıcaklıkta dolu yağdı
Paris’te 25 derece sıcaklıkta dolu yağdı
Paris’te 25 derece sıcaklıkta dolu yağdı
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