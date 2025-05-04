04 Mayıs 2025, Pazar
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Paris’te 25 derece sıcaklıkta dolu yağdı
Fransa’nın başkenti Paris’te dolu paniği yaşandı. Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü başkentte aniden ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Güzel havanın tadını Paris sokaklarında çıkaranlar dolu yağışıyla birlikte kapalı alanlara sığındı. Kısa süren yağış, caddeleri sular altında bırakırken, araçlar yolda beklemek zorunda kaldı.