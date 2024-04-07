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Parçalanmış devletlerden imparatorluğa! Bir zamanlar dünyayı yöneten bir ada ülkesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.04.2024 10:15
Bir zamanlar "üzerinde güneş batmayan imparatorluk" olarak anılan İngiltere, birçok farklı dönemde dünyanın siyasi ve toplumsal hareketlerine yön verdi, modern dünyanın oluşumunu biçimlendirdi. Ancak geçmişte en büyük imparatorluklarından biri olan bu ülke, yalnızca siyasette değil, sanat, kültür ve edebiyat alanında da adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle kraliyet ailesinde yaşanan skandallarla gündemden düşmeyen İngiltere'yi derinlemesine inceledik.
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Bir zamanlar dünyayı yöneten bir ada ülkesi
Bir zamanlar dünyayı yöneten bir ada ülkesi
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