Papa Irak ziyaretinde Kur'an-ı Kerim dinledi

Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus tarihi Irak ziyaretine devam ediyor. Papa, Hazreti İbrahim'in doğum yeri olduğuna inanılan Nasiriye vilayetindeki Ur kentinde Kur'an-ı Kerim dinledi.

Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus, Irak ziyaretinin ikinci gününde Hazreti İbrahim'in doğum yeri olduğuna inanılan Nasiriye vilayetindeki Ur kentindeki temaslarına devam ediyor. Papa, burada Kur'an-ı Kerim dinledi.

Öte yandan, Müslüman ve Yahudi cemaati temsilcileriyle bir araya geldi. Papa'nın antik Ur kentinde hac merasimi yapması bekleniyor.

Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus, Irak ziyaretine, Hazreti İbrahim'in do��um yeri olduğuna inanılan Zikar (Nasiriye) vilayetindeki Ur kentinde devam ediyor.

Zikar (Nasiriye) vilayetindeki Ur kentinde Papa'yı Müslüman ve Hristiyan din adamları karşıladı. Papa'nın gelişi sırasında yerel folklor ezgileri ve ilahiler çalındı.

Buradaki konuşmasına Ur kentinin İbrahim Peygamber ile ilişkisinden söz ederek başlayan Papa, "Birlik, beraberlik ve iman Ur'dan başladı. Biz, İbrahim'in torunlarıyız. Birbirimizi sevmeliyiz. Birbirimizden ayrı çalışmamalıyız. Bu toprakları birlikte ihya edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Irak'taki terör saldırılarına da değinen Papa, şunları söyledi:

"Terör, dini kullanıyor. Biz de, dinin bir kılıf olarak kullanılmasına izin vermemeliyiz. Terör, tarihin bir parçası olan Irak'a da saldırdı. Din ve fikir çeşitliliğini, özgürlüğünü savunmalıyız."

"KARDEŞLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRMELİYİZ"

Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Papa, "Kardeşliğimizi güçlendirmeliyiz. Barışçıl yaşamı inşa etmeden ve birbirimize destek çıkmadan barış gelmez." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına da konuşmasında yer veren Papa, virüsün dayanışmayla ve mesafe kuralına uyarak yenilebileceğini vurguladı.

Katoliklerin ruhani liderinin konuşması sonrasında Müslüman ve Hristiyan din adamları tarafından ortak dualar edildi.

Ur kentindeki programın ardından helikopterle Bağdat'a hareket eden Papa, Mar Yusuf Kilisesi'ni ziyaret ederek başkentteki programını tamamlayacak. Papa, yarın ise Erbil ve Musul'u ziyaret edecek.