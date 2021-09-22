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Pakistan'da Covid-19 aşısı olmayan 100 kişi gözaltına aldı

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Giriş: 22.09.2021 23:31
Güncelleme:22.09.2021 23:31
Son dakika haberi: Pakistan'ın Sind eyaletinde polis ekipleri Covid-19'a karşı aşılanmayan ve aşı kartı olmayan 100 kişiyi gözaltına aldı.

Pakistan'ın Sind eyaletinde polis, korona virüse (Covid-19) karşı aşılanmayan vatandaşları gözaltına alındı.

COVID-19 AŞISI OLMAYAN 100 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Pakistan'da Covid-19'a karşı aşılamaları hızlandırmak adına Pakistan Ulusal Komuta ve Operasyon Merkezi (NCOC) tarafından yayınlanan yeni yönergelerin ardından harekete geçen Sind polisi, eyalet genelinde aşı kartı kontrolleri yaparak, Covid-19'a karşı aşılanmayan ve aşı kartı olmayan 100 kişiyi gözaltına aldı. Pakistan'ın Sind eyalet yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise, 15 Eylül tarihinde yayınlanan bildiride belirtildiği üzere emniyet teşkilatına vatandaşların aşı kartlarını kontrol etmeye 'büyük ilgi göstermeleri' talimatı verildiği ifade edildi.

Eyalet yönetimi, yayınlanan kararda aşı kartlarının eyalet genelinde farklı yerlerde taşınmasının zorunlu hale getirildiği ve aşı kartlarının kontrolünün Emniyet Müdürlüklerine verildiğini kaydetti.

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