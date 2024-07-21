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Orta Doğu'da savaş yayılıyor mu?

Orta Doğu'da savaş yayılıyor mu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.07.2024 11:09
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'da İsrail'in Yemen'e düzenlediği saldırıyı değerlendirdi.
Orta Doğu’da savaş yayılıyor mu?
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