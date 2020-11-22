Ölüme kafa tutuyorlar: ABD'de ne maske ne sosyal mesafe!

ABD'de gerçekleşen seçimler sonrası Donald Trump destekçilerinin protestoları halen sürüyor. Cumhuriyetçiler koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak seçim sonuçlarını protesto etti. Görüntülerde vatandaşların maske takmaması ve sosyal mesafe kurallanı hiçe sayması dikkatlerden kaçmadı.

ABD'deki başkanlık seçimlerini Joe Biden'ın kazanmasının ardından Trump destekçilerinin seçim protestoları devam ediyor. Sokaklarda Trump ve ABD lehine sloganlar atan ABD'lilerin sosyal mesafe ve maske kurallarını ihmal ettiği de görüntülerde yer aldı.

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