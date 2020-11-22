22 Kasım 2020, Pazar
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ABD Başkanı Donald Trump'tan kabinesini oluşturmaya başlayan Joe Biden'e tepki

Son dakika haberine göre; Başkanı , başkanlık yarışını kazanan 'ın kabinesini oluşturmaya başlamasına tepki gösterdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.11.2020
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ABD Başkanı Donald Trump'tan kabinesini oluşturmaya başlayan Joe Biden'e tepki

Twitter hesabından Biden'ın kabine kurma çalışmalarını eleştiren Trump, "4 eyalette seçim sonuçlarını değiştirmeye yetecek yüz binlerce usulsüz oy tespit edilmişken ve bu, seçimi kazanmak için fazlasıyla yeterliyken Joe Biden neden hızla kabine oluşturuyor?" paylaşımında bulundu.

Trump, "Umarım, mahkemeler ve kanun yapıcılar, seçimlerin ve ABD'nin güvenilirliğini korumak için ne yapılması gerekiyorsa gereken cesareti gösterir. Dünya izliyor." ifadesini kullandı.

Twitter ise Trump'ın bu paylaşımına uyarı etiketi koydu.

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