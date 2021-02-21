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Öfkeli müşteri kurşun yağdırdı: 3 ölü

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Giriş: 21.02.2021 09:04
Güncelleme:21.02.2021 09:18
Son dakika haberi... ABD'de bir silah mağazasında çıkan tartışma kanlı bitti. Mağaza sahibine sinirlenen müşterinin etrafa açtığı ateş sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de silah mağazasında öfke cinayete dönüştü. Mağaza sahibine sinirlenen müşteri etrafa kurşun yağdırdı.

Saldırganın rastgele açtığı ateş sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. ABD polisi kanlı saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

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