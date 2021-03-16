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O ülkeler AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu! Açıklamalar üst üste geliyor

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Giriş: 16.03.2021 09:20
Güncelleme:16.03.2021 09:25
Son dakika haberi...Almanya Sağlık Bakanlığı, Alman araştırma kurumu Paul Ehrlich Enstitüsü’nün tavsiyesi üzerine Oxford/AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs (kovid-19) aşısının kullanımının askıya alındığını duyurdu. Almanya'nın kararı sonrasında Fransa ve İtalya da AstraZeneca aşısının kullanımını durdurma kararı aldı.
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