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O ülkeler AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu! Açıklamalar üst üste geliyor
Son dakika haberi...Almanya Sağlık Bakanlığı, Alman araştırma kurumu Paul Ehrlich Enstitüsü’nün tavsiyesi üzerine Oxford/AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs (kovid-19) aşısının kullanımının askıya alındığını duyurdu. Almanya'nın kararı sonrasında Fransa ve İtalya da AstraZeneca aşısının kullanımını durdurma kararı aldı.