24 Nisan 2024, Çarşamba
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O pişirdi, milyonlar onu izledi
Konyalı bir ailenin çocuğu olarak almanya'da dünyaya gelen Saliha Özcan, açtığı Youtube kanalıyla, Almanya'nın en başarılı iş kadınlarından biri oldu. Pasta tariflerini paylaşarak başladığı kanalında kendi markasını kurdu, yüzden fazla kişiye istihdam sağladı. "Sally" olarak tanınan Saliha Özcan, başarısının sırrını A Haber'e anlattı.