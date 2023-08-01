Nükleer savaş tehlikesi: dünya alarmda! Moskova saldırısı sonrası olası senaryolar A Haber'de yorumlandı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, nükleer savaş tehlikesine karşı dünya alarma geçmiş durumda. Türkiye'nin arabuluculuk rolü ve ilkeli tutumuyla dünyaya örnek olurken, taraftar arasında ateşkesin sağlanması için yoğun çalışmalar yürütülüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gerek Tahıl koridorundaki rolü gerekse ateşkes için yürüttüğü çalışmalar dünyada büyük yankı uyandırıyor. Rusya ve Ukrayna savaşındaki son durumu ve Rusya'nın NATO ile ikili ilişkileri A Haber'de değerlendirildi.