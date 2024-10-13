Nobel ödülü aldı! “Gazze” almalıydı dedi

Nobel Barış Ödülü bu yıl nükleer silahların bir daha kullanılmaması için mücadele eden Japon "Nihon Hidankyo" adlı kuruluşa verildi. Kuruluşun eş başkanı "Ödülü Gazze almalıydı" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN