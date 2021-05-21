22 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Nijerya Genelkurmay Başkanı İbrahim Attahiru uçak kazasında öldü

Nijerya Genelkurmay Başkanı İbrahim Attahiru uçak kazasında öldü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.05.2021 23:58
Güncelleme:22.05.2021 00:02
Nijerya'da Kaduna Uluslararası Havaalanı yakınlarında düşen uçakta bulunan Genelkurmay Başkanı İbrahim Attahiru ile 7 asker hayatını kaybetti.

Nijerya'da Kaduna eyaletinde bulunan Uluslararası Havaalanı yakınlarında askeri Beachcraft 350 modeli bir uçak düştü. Nijerya ordusundan yetkililer, düşen uçakta bulunan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Attahiru İbrahim'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Yerel basında yer alan haberlere göre, olayda İbrahim dışında 7 asker daha hayatını kaybetti.

Kaza Araştırma Bürosu Genel Komiseri ve İcra Kurulu Başkanı Akin Olateru da uçakta 8 kişi bulunduğunu ve tamamının yaşamını yitirdiğini doğruladı.
Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler ve Enformasyon Direktörü Kurmay Albay Edward Gabkwet ise yaptığı açıklamada, kazanın nedeninin tespit edilmeye çalışıldığını ve detayların daha sonra paylaşılacağını söyledi.

Öte yandan 10 Ağustos 1966 doğumlu olan Ibrahim, 26 Ocak 2021'de Nijerya Ordusu'nun 21. Genel Kurmay Başkanı olarak göreve başlamıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Nijerya Genelkurmay Başkanı öldü
Nijerya Genelkurmay Başkanı öldü
Çin art arda 3 depremle sarsıldı
Çin art arda 3 depremle sarsıldı
Kabe imamına saldırı girişimi
Kabe imamına saldırı girişimi
İlginç olay! Uçuş sırasında...
İlginç olay! Uçuş sırasında...
Akılalmaz görüntüler! Yol havaya uçtu
Akılalmaz görüntüler! Yol havaya uçtu
Oğlu için futbol takımı aldı
Oğlu için futbol takımı aldı
BBC'ye Diana tepkisi
BBC'ye "Diana" tepkisi
İsrail'den Mescid-i Aksa'ya saldırı!
İsrail'den Mescid-i Aksa'ya saldırı!
Nekbe yani Büyük Felaket
"Nekbe" yani "Büyük Felaket"
Filistin için dünyaya insanlık çağrısı
Filistin için dünyaya insanlık çağrısı
Boşanma davasının perde arkası
Boşanma davasının perde arkası
Gazze'de ateşkes başladı
Gazze'de ateşkes başladı
Daha Fazla Video Göster