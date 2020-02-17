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17.02.2020

Neye uğradığını şaşırdı! Hırsızı böyle yakalattı!

ABD'nin Georgia eyaletinin Peachtree kentinde alışverişini bitiren bir müşteri, otoparkta alışveriş arabasıyla aracına doğru ilerliyordu. Arkadan gelmekte olan hırsızı ve onu kovalayan güvenlik görevlisini fark etti. Alışveriş arabasını hırsızın önüne doğru iterek adamın yolunu kesti ve yere düşmesini sağladı. Hırsızı kovalayan güvenlik görevlileri ise yerde yatan hırsızı hızlıca yakaladılar. Tüm olay güvenlik görevlisinin vücut kamerasına ve süpermarketin güvenlik kamerasına yansıdı. Peachtree kenti polisi ise görüntüleri sosyal medyadan yayınlayarak hırsızın yakalanmasını sağlayan adama teşekkür etti.

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