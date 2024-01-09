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New York'taki sinagogta garip olay! Polis gizli tünelleri keşfetti! Yahudiler ABD'nin de altını oyuyor

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Giriş: 09.01.2024 21:23
İsrail Gazze’de Hamas tünellerini ararken, ABD'de New York polisi sinagogun gizli tünellerini keşfetti. Yahudiler için simgesel hale gelen '770 Eastern Parkway' adlı sinagogda tüneller bulundu. Polis ile tüneli kazan Yahudiler arasında arbede yaşandı. .
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