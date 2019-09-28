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28.09.2019

Netflix'ten bir skandal daha: Bölünmüş Türkiye haritası yayınladılar |Video

Dijital yayın platformu Netflix bir skandalla gündemde... Platformun, bu ay başında yayınlamaya başladığı, Mısırlı bir Yahudi olan ve Orta Doğu'daki istihbarat savaşlarının bel kemiği isimlerinden biri olan Eli Kohen'in hikayesinin anlatıldığı The SPY adlı mini dizinin 4.bölümünün bir sahnesinde yer alan 'bölünmüş Türkiye haritası' tepki çekti.

Mısırlı bir Yahudi olan Cohen, 1960'lı yılların başında İsrail istihbarat teşkilatı Mossad adına çalışmaya başladı ve Suriye'de çok önemli istihbarat çalışmaları yaptı. Daha sonra Suriye tarafından yakalanan Cohen, 1965 yılında idam edildi.

Başrolünde komedi filmleriyle tanınan Sacha Baron Cohen'in oynadığı dizisi, Eli Cohen'in masabaşı bir işte çalışırken Mossad'ın en önemli ajanlarından birine dönüşmesi sürecini ve yaptığı istihbarat çalışmalarını anlatıyor.

TEPKİ ÇEKEN BÖLÜNMÜŞ TÜRKİYE HARİTASI

Buğrahan Bilgin, Twitter paylaşımında 4. bölümündeki bölünmüş Türkiye haritasının olduğu sahneye dikkat çekti. Bilgin, paylaşımına "Netflix'in Suriyedeki bir Mossad ajanın konu alan The SPY dizisinin 4. bölümünde bu sahneye dikkat; duvarda asılı bölünmüş haritası!" notunu düştü.

Bu paylaşım kısa sürede sosyal medya kullanıcılarından tepki topladı. Netflix daha önce bir çizgi dizide yaptığı LGBTİ propagandası ile tepki toplamıştı.

THE SPY ADLI DİZİNİN KONUSU

Mısırlı bir Yahudi olan Cohen, 1960'lı yılların başında İsrail istihbarat teşkilatı Mossad adına çalışmaya başladı ve Suriye'de çok önemli istihbarat çalışmaları yaptı. Daha sonra Suriye tarafından yakalanan Cohen, 1965 yılında idam edildi.

Başrolünde komedi filmleriyle tanınan Sacha Baron Cohen'in oynadığı The Spy dizisi, Eli Cohen'in masabaşı bir işte çalışırken Mossad'ın en önemli ajanlarından birine dönüşmesi sürecini ve yaptığı istihbarat çalışmalarını anlatıyor.

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