- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Nepal'in başkenti Katmandu'da polisten koronavirüse karşı ilginç yöntem | Video
Nepal'in başkenti Katmandu'da polis kornavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını uymayan kişilere karşı ilginç bir yöntem geliştirdi. Nepal polisi yasağa uymayan kişileri uzaktan gözaltına alan 1 metrelik kıskaç kullanıyor. Güvenlik güçleri yasağa uymayanları bu kıskaçla belinden yakalayıp 1-2 saat ayakta bekletiyor. Polisten yapılan açıklamada, bu yöntemin oldukça etkili olduğu belirtildi.
Nepal polisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu alet 5 yıldır depomuzda duruyor. Daha önce kalabalığı kontrol etmek için kullanıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Nepal polisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu alet 5 yıldır depomuzda duruyor. Daha önce kalabalığı kontrol etmek için kullanıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Müfettiş Dilli Raj Sapkot, koronavirüsün yayılmasından sonra bu kıskaçların yararlı olduğunu vurgularken; sosyal mesafeyi bu kıskaçlarla koruduklarını ifade etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.