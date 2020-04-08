Nepal'in başkenti Katmandu'da polisten koronavirüse karşı ilginç yöntem | Video

Nepal'in başkenti Katmandu'da polis kornavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını uymayan kişilere karşı ilginç bir yöntem geliştirdi.

Nepal polisi yasağa uymayan kişileri uzaktan gözaltına alan 1 metrelik kıskaç kullanıyor. Güvenlik güçleri yasağa uymayanları bu kıskaçla belinden yakalayıp 1-2 saat ayakta bekletiyor. Polisten yapılan açıklamada, bu yöntemin oldukça etkili olduğu belirtildi.

Nepal polisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu alet 5 yıldır depomuzda duruyor. Daha önce kalabalığı kontrol etmek için kullanıyoruz" ifadelerine yer verildi.





Müfettiş Dilli Raj Sapkot, koronavirüsün yayılmasından sonra bu kıskaçların yararlı olduğunu vurgularken; sosyal mesafeyi bu kıskaçlarla koruduklarını ifade etti.