16 Şubat 2024, Cuma
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Navalny’nin ölümüne dair sır detaylar! Rus muhalif lider öldü mü, öldürüldü mü?
Geçtiğimiz yıl ağustos ayında 19 yıl hapis cezasına çarptırılan Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalny, cezaevinde hayatını kaybetti. 47 yaşındaki muhalif lider, 2021'den bu yana ücra bir bölgedeki cezaevinde tutuluyordu. Navalny’nin ölümüne dair sır detayları uzman isimler A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu programında değerlendirdi.