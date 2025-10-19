19 Ekim 2025, Pazar

NATO'nun yeni sınavı: Rus İHA'ları | ANALİZ
Giriş: 19.10.2025 09:30
NATO tarihinin en ciddi ihlallerinden birini yaşadı. Ukrayna savaşında sık sık Rusya ile karşı karşıya gelen ittifak bu kez kendi topraklarında sınandı. Özellikle Doğu Avrupa'da Rus İHA ve savaş uçakları hava sahasını defalarca ihlal ederek krizlere neden oldu. Avrupa ise çözümü bir İHA duvarı inşa etmekte görüyor. Peki, bu duvar Rusya'yı durdurmaya yetecek mi? Rus lider Putin'in stratejisi ne? Detaylar analiz haberimizde...
