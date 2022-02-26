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NATO Ukrayna Rusya savaşı için ilk kez görevlendirdi 40 bin kişilik askeri güç

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Giriş: 26.02.2022 14:12
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında NATO Mukabele Kuvveti, caydırıcılık ve savunma rolü çerçevesinde ilk kez görevlendirildi. 7 gün 24 saat hazır tutulan Mukabele Kuvveti, yaklaşık 40 bin askerlik yüksek hazırlıklı birliklerden oluşuyor. Peki Mukabele Kuvveti nedir? İşte detaylar...
Ukrayna Rusya savaşı için 40 bin kişilik askeri güç
Ukrayna Rusya savaşı için 40 bin kişilik askeri güç
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