26 Şubat 2022, Cumartesi
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NATO Ukrayna Rusya savaşı için ilk kez görevlendirdi 40 bin kişilik askeri güç
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında NATO Mukabele Kuvveti, caydırıcılık ve savunma rolü çerçevesinde ilk kez görevlendirildi. 7 gün 24 saat hazır tutulan Mukabele Kuvveti, yaklaşık 40 bin askerlik yüksek hazırlıklı birliklerden oluşuyor. Peki Mukabele Kuvveti nedir? İşte detaylar...