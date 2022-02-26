NATO Ukrayna Rusya savaşı için ilk kez görevlendirdi 40 bin kişilik askeri güç

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında NATO Mukabele Kuvveti, caydırıcılık ve savunma rolü çerçevesinde ilk kez görevlendirildi. 7 gün 24 saat hazır tutulan Mukabele Kuvveti, yaklaşık 40 bin askerlik yüksek hazırlıklı birliklerden oluşuyor. Peki Mukabele Kuvveti nedir? İşte detaylar...