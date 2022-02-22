22 Şubat 2022, Salı
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg basın toplantısında Rusya-Ukrayna krizine dair önemli açıklamalarda bulundu
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Rusya Devlet Başkanı Putin'in "Donetsk ve Luhansk"ın bağımsızlığını tanıma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Stoltenberg Rusya'nın kararından geri atması gerektiğini belirtirken, "Rusya güç kullanmaya devam ederse ağır bedel öder." ifadelerini kullandı.