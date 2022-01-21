21 Ocak 2022, Cuma
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NATO, Arktik'te ne zaman tatbikat yapacak? Moskova'dan NATO'nun tatbikatına tepki
Karadeniz'in kuzeyinde Rusya ile NATO arasında gerilim tırmanıyor. İspanya'nın NATO kapsamında Karadeniz'e iki savaş gemisi göndereceği açıklandı. Öte yandan Moskova yönetimi NATO'nun mart ayında Arktik’a bölgesinde yapmayı planladığı Cold Response tatbikatının taraflar arasındaki gerilimi güçlendireceğini duyurdu. Detayları Hollanda'dan A haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.