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NATO, Arktik'te ne zaman tatbikat yapacak? Moskova'dan NATO'nun tatbikatına tepki

A Haber
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Giriş: 21.01.2022 16:35
Karadeniz'in kuzeyinde Rusya ile NATO arasında gerilim tırmanıyor. İspanya'nın NATO kapsamında Karadeniz'e iki savaş gemisi göndereceği açıklandı. Öte yandan Moskova yönetimi NATO'nun mart ayında Arktik’a bölgesinde yapmayı planladığı Cold Response tatbikatının taraflar arasındaki gerilimi güçlendireceğini duyurdu. Detayları Hollanda'dan A haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.
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