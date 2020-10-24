Namibya kıyılarında binlerce fok öldü

Güney Afrika ülkelerinden Namibya, Walvis Koyu kıyılarına binlerce ölü fok yavrusu vurdu. Ölen yavruların sayısının 5 binden fazla olduğu hatta 12 bini bulabileceği tahmin ediliyor. Yavruların ölüm nedeni bilinmiyor. Olası nedenlerden birisi, bölgede fokların yiyeceklerinin tükenmesi. Zehirlenme veya hastalık ihtimali üzerinde de duruluyor.