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Namibya kıyılarında binlerce fok öldü

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Giriş: 24.10.2020 10:09
Güncelleme:24.10.2020 10:10
Güney Afrika ülkelerinden Namibya, Walvis Koyu kıyılarına binlerce ölü fok yavrusu vurdu. Ölen yavruların sayısının 5 binden fazla olduğu hatta 12 bini bulabileceği tahmin ediliyor. Yavruların ölüm nedeni bilinmiyor. Olası nedenlerden birisi, bölgede fokların yiyeceklerinin tükenmesi. Zehirlenme veya hastalık ihtimali üzerinde de duruluyor.

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