20 Eylül 2021, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Muhsin Fahrizade suikastinde yapay zeka iddiası | Robot tüfek ile mi vuruldu?
İran'ın nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade suikastine ilişkin çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı. ABD'li The New York Times Gazetesi'nin haberine göre Fahrizade suikastinde yapay zekalı "robot tüfek" kullanıldı. İddiaya göre o tüfek, tam bin 600 kilometre uzaklıktan Mossad ajanı bir keskin nişancı tarafından ateşlendi.