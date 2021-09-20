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Muhsin Fahrizade suikastinde yapay zeka iddiası | Robot tüfek ile mi vuruldu?

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Giriş: 20.09.2021 13:48
İran'ın nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade suikastine ilişkin çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı. ABD'li The New York Times Gazetesi'nin haberine göre Fahrizade suikastinde yapay zekalı "robot tüfek" kullanıldı. İddiaya göre o tüfek, tam bin 600 kilometre uzaklıktan Mossad ajanı bir keskin nişancı tarafından ateşlendi.
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