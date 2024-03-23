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Moskova'da konser salonuna saldırı anı kameraya yansıdı!

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Giriş: 23.03.2024 01:32
Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser alanına maskeli 3 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Onlarca ölü ve yaralının olduğu saldırı anı ise alanda bulunanlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus Belediye Binası'nda bulunan konser salonunda saldırı düzenlendi.

Rus medyasına göre konser öncesi, ellerinde otomatik silahlar olan kamuflaj giymiş 3 kişi salona girdi ve insanların üzerine ateş açtı.

Saldırıda en az 40 kişinin öldüğü açıklandı.

Salondan 100 kişinin tahliye edildiği ancak salonda kalan kişilerin olduğu bilgisi paylaşıldı.

"SALDIRI BİR TERÖR EYLEMİ"

Saldırının ardından binada patlama olduğu ve yangın çıktığı belirtildi.
Rus medyası, binanın çatısının çöktüğünü yazdı.

Rusya'da konser salonuna silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

70'ten fazla ambulans ve Rus özel kuvvetleri olay yerine sevk edildi.

Moskova'da mobil iletişimde sıkıntılar yaşandığı bildirildi.

Rus Kamu Denetçisi Moskalkova, saldırıyı "terör eylemi" olarak niteledi.

"MOSKOVA'DAKİ TÜM EKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, tüm dünya Moskova'daki "terör Eylemini" kınamalı açıklamasını yaptı.

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, bu hafta sonu Moskova'daki tüm spor, kültürel ve diğer halka açık etkinlikleri iptal etmeye karar verdiğini açıkladı.

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