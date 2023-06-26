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Moskova sokaklarında hayat normale dönüyor mu? Rusya’da son durum ne?

A Haber
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Giriş: 26.06.2023 11:42
Paralı savaşçı grubu Wagner, Moskova'ya ilerleyişini durdurdu. Rusya, gergin bir 24 saatin ardından tekrar normale döndü. Rusya'da güvenlik önlemleri kaldırılırken, Wagner'in kurucusu Prigojin de Rostov'daki karargahtan ayrıldı. Peki Moskova sokaklarında son durum ne? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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