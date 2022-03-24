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Moskova borsası bugün açılıyor

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Giriş: 24.03.2022 09:30
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Moskova Borsası'nınyarın TSİ 09.50 ila 14.00 saatlerinde işlemlere açılacağı belirtildi.İşlemlerin sadece 33 hisse senedinde yapılabileceği bilgisine yerverilen açıklamada, açığa satışların ise yasaklandığı kaydedildi.Bankanın yayımladığı ve işlemlerin başlayacağı şirketler arasında Gazprom, Rosneft ve Sberbank gibi ülkenin tanınmış şirketleri de bulunuyor.Moskova Borsası, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle 28 Şubat'tanbu yana işlemlere kapanmıştı.
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