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MİT Başkanı Kalın Suriye’nin başkenti Şam’da! A Haber bölgeden aktardı

MİT Başkanı Kalın Suriye'nin başkenti Şam'da! A Haber bölgeden aktardı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.12.2024 18:44
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Türk heyeti Emevi Camii'nde namaz kıldı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Emevi Camii'nden aktardı. Geçgel, "MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. İbrahim kalın Emevi Camii'ne geldi. İbrahim kalın bu noktada Emevi Camii'nde namaz kıldı. Ardından avluda bulunan yoğun bir kalabalık İbrahim Kalın'ı karşıladı. MİT Başkanı İbrahim Kalın Emevi Camii'nde namaz kıldıktan sonra bu noktadan ayrıldı. Bir dizi ziyaretlerde bulanacak. " dedi.
MİT Başkanı Kalın Suriye’nin başkenti Şam’da! A Haber bölgeden aktardı
Kalın Suriye’nin başkenti Şam’da! A Haber bölgeden aktardı
Kalın Suriye'nin başkenti Şam'da! A Haber bölgeden aktardı
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