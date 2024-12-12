Kalın Suriye’nin başkenti Şam’da! A Haber bölgeden aktardı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Türk heyeti Emevi Camii'nde namaz kıldı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Emevi Camii'nden aktardı. Geçgel, "MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. İbrahim kalın Emevi Camii'ne geldi. İbrahim kalın bu noktada Emevi Camii'nde namaz kıldı. Ardından avluda bulunan yoğun bir kalabalık İbrahim Kalın'ı karşıladı. MİT Başkanı İbrahim Kalın Emevi Camii'nde namaz kıldıktan sonra bu noktadan ayrıldı. Bir dizi ziyaretlerde bulanacak. " dedi.