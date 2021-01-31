Meşhur tarihi esere maske çizdiler

Kovid-19'un mutasyona uğradığı İngiltere'de virüse alınan sıkı tedbirlere karşı sıra dışı bir eylem düzenlendi. Ülkenin meşhur tarihi eserlerinden biri olan 72 metrelik devasa adam figürüne kimliği belirsiz kişilerce maske çizildi.

Kovid-19'un mutasyona uğradığı İngiltere'de virüse alınan sıkı tedbirlere karşı sıra dışı bir eylem düzenlendi. Ülkenin meşhur tarihi eserlerinden biri olan 72 metrelik devasa adam figürüne kimliği belirsiz kişilerce maske çizildi.

Ülkenin Sussex kentinde yer alan devasa adam figürüne kimliği belirsiz kişilerce maske çizildi. "Tarihi esere zarar verme" kapsamına alınan sıra dışı eylem, İngiltere polisini harekete geçirdi.

Konuya ilişkin soruşturma başlatan güvenlik güçleri vandalların figüre çizdiği maskeyi de temizledi. Eylemin İngiltere'de uygulanan sıkı karantina önlemlerine karşı düzenlendiği düşünülüyor.