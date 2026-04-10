Mescid-i Aksa'da tarihi cuma namazı

İlk kıblemiz Mescid-i Aksa, tam 42 gün aradan sonra ilk kez kısıtlamasız bir Cuma namazına ev sahipliği yaptı. Altı haftalık esaretin ardından on binlerce Filistinli, sabahın erken saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'nın avlularını hınca hınç doldurdu. Sinyal kesicilerin çalıştırıldığı ve telefonların çekmediği bölgede, Müslümanların Mescid-i Aksa'ya kavuşma anındaki mutluluk gözyaşları kameralara yansıdı. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Kudüs'ten anbean o tarihi anları ve bölgedeki son gelişmeleri aktardı.