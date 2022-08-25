25 Ağustos 2022, Perşembe
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Mescid-i Aksa İmamı İkrime Sabri A Haber'de: Başkan Erdoğan'ın yaklaşımı çok değerlidir
Tüm dünya Filistin'deki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. İsrail'in son dönemde Mescid-i Aksa'ya yönelik abluka ve baskınları artmış durumda. A Haber yaşananların odağındaki isim ile konuştu. Mescid-i Aksa İmamı İkrime Sabri A Haber'İn sorularını yanıtladı.