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Mescid-i Aksa İmamı İkrime Sabri A Haber'de: Başkan Erdoğan'ın yaklaşımı çok değerlidir

A Haber
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Giriş: 25.08.2022 11:59
Tüm dünya Filistin'deki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. İsrail'in son dönemde Mescid-i Aksa'ya yönelik abluka ve baskınları artmış durumda. A Haber yaşananların odağındaki isim ile konuştu. Mescid-i Aksa İmamı İkrime Sabri A Haber'İn sorularını yanıtladı.
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Mescid-i Aksa İmamı A Haber’de
Mescid-i Aksa İmamı A Haber'de
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