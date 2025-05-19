Merkel pizzacıda tek başına!

16 yıllık başbakanlık görevi boyunca Avrupa siyasetine damga vuran ve Almanya'nın "Ebedi Şansölyesi" olarak anılan "Angela Merkel" dört yıl önce siyaseti bıraktı. Ama sade yaşam tarzıyla emekliliğinde de gündem olmaya devam ediyor. Bol bol seyahat eden emekli Şansölye, Napoli'deki tarihi bir pizzacıda tek başına görüntülendi. Restoran yetkilileriyle gülümseyerek poz veren Merkel, sıradan bir turist gibi davranmasıyla da ilgi odağı oldu.

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