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Merkel pizzacıda tek başına!

Merkel pizzacıda tek başına!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.05.2025 10:06
16 yıllık başbakanlık görevi boyunca Avrupa siyasetine damga vuran ve Almanya'nın "Ebedi Şansölyesi" olarak anılan "Angela Merkel" dört yıl önce siyaseti bıraktı. Ama sade yaşam tarzıyla emekliliğinde de gündem olmaya devam ediyor. Bol bol seyahat eden emekli Şansölye, Napoli'deki tarihi bir pizzacıda tek başına görüntülendi. Restoran yetkilileriyle gülümseyerek poz veren Merkel, sıradan bir turist gibi davranmasıyla da ilgi odağı oldu.
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Merkel pizzacıda tek başına!
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