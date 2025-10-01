Meloni’den Sumud Filosu’na “görevi bitirin” çağrısı

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için 50’den fazla gemiyle Akdeniz’de ilerleyen Küresel Sumud Filosu, 3 gün içinde Gazze Şeridi’ne ulaşmaya hazırlanıyor. Ancak İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı 20 maddelik Gazze Planı’nı gerekçe göstererek filonun görevini sona erdirmesi çağrısında bulundu. Meloni, İsrail ile olası bir çatışmanın bölgedeki “kırılgan dengeyi” bozabileceğini vurguladı. İtalya, İsrail’le diplomatik kriz çıkmaması için filoyu takip eden donanma gemisini geri çekmişti. Filonun üzerinde İsrail İHA’larının keşif uçuşları yaptığı da bildirildi.

