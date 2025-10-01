01 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Meloni’den Sumud Filosu’na “görevi bitirin” çağrısı
Meloni’den Sumud Filosu’na görevi bitirin çağrısı

Meloni’den Sumud Filosu’na “görevi bitirin” çağrısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.10.2025 00:12
Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için 50’den fazla gemiyle Akdeniz’de ilerleyen Küresel Sumud Filosu, 3 gün içinde Gazze Şeridi’ne ulaşmaya hazırlanıyor. Ancak İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı 20 maddelik Gazze Planı’nı gerekçe göstererek filonun görevini sona erdirmesi çağrısında bulundu. Meloni, İsrail ile olası bir çatışmanın bölgedeki “kırılgan dengeyi” bozabileceğini vurguladı. İtalya, İsrail’le diplomatik kriz çıkmaması için filoyu takip eden donanma gemisini geri çekmişti. Filonun üzerinde İsrail İHA’larının keşif uçuşları yaptığı da bildirildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Meloni’den Sumud Filosu’na görevi bitirin çağrısı
ABD Ukrayna’ya Tomahawk verecek mi?
ABD Ukrayna'ya Tomahawk verecek mi?
Tel Aviv, olası İran saldırısına karşı savaş hazırlığında
Tel Aviv, olası İran saldırısına karşı savaş hazırlığında
Meloni’den Sumud Filosu’na görevi bitirin çağrısı
Meloni’den Sumud Filosu’na “görevi bitirin” çağrısı
Endonezya’da 6 büyüklüğünde deprem
Endonezya’da 6 büyüklüğünde deprem
Trump: ABD ordusunun önceliği cumhuriyeti korumak
Trump: “ABD ordusunun önceliği cumhuriyeti korumak”
Rus uçakları Estonya hava sahasını ihlal etti!
Rus uçakları Estonya hava sahasını ihlal etti!
Netanyahu’dan çelişkili ifadeler!
Netanyahu'dan çelişkili ifadeler!
Trump, Netanyahu’ya planını kabul ettirdi!
Trump, Netanyahu'ya planını kabul ettirdi!
Gazze’de ateşkes hiç olmadığı kadar yakın!
Gazze'de ateşkes hiç olmadığı kadar yakın!
Gazzeliler, Trump’ın planına tepkili!
Gazzeliler, Trump'ın planına tepkili!
Trump: Hamas’a kabul etmesi için 3-4 gün veriyorum
Trump: Hamas’a kabul etmesi için 3-4 gün veriyorum
Rusya ve NATO savaşa mı girecek?
Rusya ve NATO savaşa mı girecek?
Daha Fazla Video Göster