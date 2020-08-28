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'Maske tak' uyarılarına öfkelendi! Terlikle yolculara saldırdı

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Giriş: 28.08.2020 15:22
Güncelleme:28.08.2020 15:29
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele devam ediyor. Koronavirüsten korunmak için de en etkili yöntem maske kullanmak. Bu kapsamda Güney Kore'de metroya maskesiz binen bir yolcu, "maske tak" uyarısına öfkelenerek, terlikle yolculara saldırdı.

Güney Kore metrosunda maske kavgası yaşandı. Metroya maskesiz bilen yolcu içerideki yolcular tarafından tepkiyle karşılandı. Uyarılara öfkelenen maskesiz yolcu ayağındaki terliği çıkararak, yolculara saldırdı.

PARA CEZASI KESİLDİ

O anlar bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Maskesiz yolcunun son durakta polis tarafından gözaltına alındığı ve maske takmadığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

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