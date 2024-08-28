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Mark Zuckerberg’tan sansür itirafı: Beyaz Saray bize baskı yaptı

Mark Zuckerberg’tan sansür itirafı: Beyaz Saray bize baskı yaptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kübra Kılıç
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Giriş: 28.08.2024 10:47
ABD ve Avrupa her geçen gün sosyal medya şirketleri üzerindeki baskıyı artırıyor. Bu kez Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg pandemi sürecinde Beyaz Saray'ın Kovid 19 ile ilgili içerikleri sansürlemelerini istediğini itiraf etti ve “Pişmanım” dedi. Fransa'da gözaltına alınan Telegram’ın kurucusuna ise 12 suçlama yöneltildi.
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Sansür itirafı: Beyaz Saray baskı yaptı
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