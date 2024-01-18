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Manzara beyaz, alarm kırmızı: 21 ölü

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.01.2024 08:29
Amerika Birleşik Devletleri'ni soğuk hava vurdu. 6 eyalette manzara beyaz, alarmın rengi kırmızı.1 haftada toplam 21 can kaybı var.
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