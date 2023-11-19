Malezya Başbakanı İbrahim canlı yayında Biden'ı rezil etti! Gazze'deki ikiyüzlü politikaları bırakın çağrısı

İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivil katliamı bitmek bilmezken, ABD insanlık dışı soykırıma el uzatmaya devam ediyor. İlk günden bu yana, askeri, mühimmat, teçzihat desteği ile karanlık tarihe ismini yazmaktan gocunmayan ABD'nin skandalları da bitmiyor. Malezya Başbakanı Enver İbrahim Amerika'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik Forumu sırasında Biden'ın gözünün içine bakarak Gazze'deki katliama verdiği destekten ötürü yerin dibine soktu. İbrahim'in konuşmasının ardından Biden ve Blinken'ın surat ifadeleri dikkat çekti. İşte detaylar...