22 Nisan 2023, Cumartesi
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Macron'un tepki toplayan siyaseti! Tuhaf "Türkiye" takıntısı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, izlediği iç ve dış politikada sürekli eleştirilerin hedefi oldu. Özellikle dış politikada istediği çizgiyi bir türlü yakalayamayan Macron, en büyük tepkiyi de kendi halkından aldı. Tüm bunlara rağmen Türkiye'nin attığı her adımı da üstlenmeye çalıştı. Ama gittiği her kapı yüzüne kapandı. İşte Macron'un "bir tuhaf" siyaseti...